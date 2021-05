Bei einem Einbruch in mehrere Lagerhallen im Erlangener Stadtteil Steudach wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag (03.01.21-04.01.21) ein Stromaggregat und verschiedene Werkzeuge gestohlen. Wie bekannt wurde, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu den Lagerhallen im Bereich St. Michael/Schleifäckerweg.

Die Polizei fand außerdem ein in Herzogenaurach gestohlenes Auto, das der Täter für die Fahrt zum Tatort benutzt haben soll. Der 23-Jährige, der nun durch eine am Tatort gesicherte DNA-Spur überführt werden konnte, sitzt momentan wegen anderer Delikte noch in der Justizvollzugsanstalt.