Ein Ladendieb in Erlangen bescherte den Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt eine Geschichte, die sie sicher nicht so schnell vergessen werden. Am Donnerstag, dem 9. Februar schlug der 24-Jährige innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal in Bekleidungsgeschäften zu - obwohl er nach dem ersten Diebstahl bereits vorläufig festgenommen worden war.

Kurz vor 16 Uhr am Donnerstagnachmittag ertappte ein Ladendetektiv den 24-Jährigen beim Diebstahl einer Jacke im Wert von 100 Euro und verständigte die Polizei. Der Mann war laut Polizeiangaben bereits aus mehreren zurückliegenden Fällen bekannt, sodass die Beamten ihn vorläufig festnahmen und zur Polizeidienststelle brachten.

Kurz nach Entlassung: Dieb schlägt in Erlangen erneut zu

Nachdem der 24-Jährige wieder aus der Polizeihaft entlassen wurde, führte ihn sein Weg zurück in die Erlanger Innenstadt, wo er ein Warenhaus betrat und dort erneut beim Diebstahl einer Marken-Jacke erwischt wurde.

Als der zuständige Kaufhausdetektiv den Mann auf den Diebstahl ansprach, begann dieser zu randalieren und beschädigte dabei ein Verkaufsregal. Außerdem ging er mit einem Hocker in der Hand auf den Detektiv los und bedrohte diesen. Einem der alarmierten Polizeibeamten spuckte der Ladendieb sogar ins Gesicht.

Der 24-jährige Mann wurde erneut festgenommen. Die Polizeibeamten fanden dabei Diebesgut im Wert von insgesamt über 600 Euro, das er aus dem Warenhaus entwendet hatte.

Keine Einsicht: 24-jähriger Ladendieb randaliert bei Festnahme

Die Staatsanwaltschaft stellte nach dem erneuten Auftreten des 24-jährigen Mannes, der für die Diebstähle vorsätzlich aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Bamberg nach Erlangen gekommen war, einen Haftantrag. Ob ein Haftbefehl gegen den renitenten Ladendieb erlassen wird, muss jetzt ein Ermittlungsrichter entscheiden.

