Erlangen bekommt "Berliner Döner"-Laden - Neueröffnung in knapp drei Wochen

"Noch größer als in Nürnberg": Betreiber plant fast doppelt so viele 1-Cent-Döner

Inhaber zuversichtlich: "Wird auf jeden Fall erfolgreich"

Besondere Machart: Betreiber verspricht "hochwertige Zutaten"

Die Hauptstraße 46 in Erlangen werde bald eine Adresse für Döner sein, die sich von anderen abheben werde, verspricht der Betreiber von "Berliner Döner", Hivar Saeeid. Eine 1-Cent-Aktion zur Eröffnung in Nürnberg Mitte September 2022 bewirkte einen großen Ansturm von Neugierigen, die das Fastfood probieren wollten. Die Menge, die Saeeid damals verschenkt hat, will er in Erlangen nahezu verdoppeln. Der Gastronom zeigt sich zuversichtlich: "Ich weiß, dass es auf jeden Fall erfolgreich wird."

Update vom 02.03.2023: Döner für nur einen Cent in Erlangen - Imbiss-Betreiber verkündet Eröffnungsdatum

"Mit den Vorbereitungen sind wir mittlerweile fertig. Jetzt brauche ich noch ein bis zwei Wochen, um alles auszuprobieren und dann sind wir bereit zur Eröffnung", berichtet Hivar Saeeid inFranken.de. Er sei seit der 1-Cent-Aktion in Nürnberg erfahrener und wolle verhindern, dass die Probleme von damals wieder aufkommen. Sein Plan ist es, die Aktion von seinem ersten Laden zu übertreffen: "Für Erlangen haben wir drei Spieße je 100 Kilogramm zum 'verschenken', das ist fast doppelt so viel, wie in Nürnberg", freut sich der Betreiber.

Am Montag, 20. März 2023 soll der "Berliner Döner" in Erlangen eröffnen und bis zum 22. März 2023 gebe es den Döner zum Preis von einem Cent. Auch um die Angestellten habe sich Saeeid bereits gekümmert: "Für die ersten drei Tage, wenn es den Döner für einen Cent gibt, habe ich neun bis zwölf Mitarbeiter. Wenn sich das ganze so entwickelt, wie in Nürnberg, dann müssen wir wahrscheinlich auch alle davon beibehalten", erklärt er.

Wenn es nach Hivar Saeeid geht, wird er seine Mitarbeiter auf jeden Fall behalten müssen, denn er "weiß, dass es auf jeden Fall erfolgreich wird". In Nürnberg habe er den Döner für einen Cent verkauft, damit die Leute das Produkt kennenlernen. "In Erlangen mache ich es, weil ich den Leuten die Qualität für den niedrigen Preis bieten will. Den 1-Cent-Döner werde ich in jeder Filiale, die ich neu eröffne, anbieten, das ist mein Prinzip."

Erstmeldung vom 16.02.2023: "Berliner Döner" bald in Erlangen: Betreiber kündigt Hühnchen- und Kalbvarianten für einen Cent an

Saeeid startete in Nürnberg mit der Motivation, den Leuten zu "zeigen, was ein Döner ist", erklärte er inFranken.de damals. Denn die Berliner Machart sei in Franken nicht leicht zu finden. Das Fleisch werde extra aus Berlin angeliefert, "wir haben Mix-Salat anstelle von Eisbergsalat und Cherry-Tomaten". Damit hebe man sich von anderen Döner-Gastronomen ab. Saeeid wolle einen Döner vom Hähnchenspieß mit gebratenem Gemüse und einen mit Kalbshackfleisch anbieten. "Weil wir so viele Anfragen haben, werden wir in Erlangen zusätzlich einen Kalb-Gemüse-Döner ins Programm nehmen", so Saeeid.

Er habe große Zuversicht in Bezug auf den neuen Standort in Erlangen. Denn hier lebten viele Studierende, die neu in die Stadt kommen. "Berliner Döner spricht jeden an, der von außerhalb Bayerns kommt. In Erlangen habe ich ein Publikum, das ihn wirklich kennt", so Saeeids Überzeugung. Gerade würden die Räumlichkeiten noch renoviert und ein genauer Eröffnungstermin stehe noch nicht fest. Mitte März solle es aber soweit sein.

Bei der 1-Cent-Aktion in Nürnberg "haben wir 170 bis 180 Kilogramm 'verschenkt'", erinnert sich der Gastronom. Zunächst eine kostspielige Angelegenheit, doch auch noch fünf Monate danach verkaufe das Team pro Tag mehr, als während der Aktionstage. "Überall, wo ich eröffne, werde ich die Aktion starten", so sein Fazit. Danach sollen die Preise in Erlangen im Vergleich zu anderen Läden niedrig bleiben. Für Hähnchen- und Kalbshackfleisch-Döner seien 6 Euro angesetzt. "Der Kalb-Gemüse-Döner wird vielleicht 50 Cent bis einen Euro mehr kosten, weil es im Einkauf sehr teuer ist. Es ist richtiges Scheibenfleisch und kein Hack", erklärt Hivar Saeeid zum Schluss.

