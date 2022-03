Am Montagabend (28.03.2022) wurde ein dreister Dieb in einem Baumarkt im Stadtwesten ertappt, wie die Polizeiinspektion Erlangen mitteilte. Der 51-Jährige nahm insgesamt 23 Gartenscheren und zwei Parkscheiben aus der Auslage. Die Beute im Wert von rund 650 Euro versteckte der Mann unter seiner Latzhose. Mit einer deutlichen Beule in der Hose, versuchte der Dieb sich an der Kasse vorbei zu schleichen.

Detektive kamen dem 51-Jährigen auf die Schliche. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Die verständigte Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 51-Jährigen. Der Mann hat laut Polizei in Deutschland keinen festen Wohnsitz - es besteht Fluchtgefahr. Ob der Dieb den Weg in Untersuchungshaft antreten muss, obliegt der noch ausstehenden Entscheidung des zuständigen Richters.