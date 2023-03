Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Mittwoch (8. März 2023) in Erlangen: Er ließ sein Auto nur kurz abgesperrt - doch als er zurückkam, war seine Umhängetasche weg. Jemand hatte sie unbemerkt aus dem Kofferraum des Wagens genommen.

Was der Dieb übersah: In der Tasche befanden sich neben der Geldbörse mit etwas Bargeld und mehreren EC-Karten auch kleinere Goldbarren. Laut Polizeiinspektion Erlangen-Stadt spielte sich der Vorfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Carl-Thiersch-Straße gegen 13 Uhr ab.

Bestohlener hat dennoch Glück: Goldbarren landen wieder in seinen Händen

Passanten fanden die Tasche später in einem Gebüsch. Es fehlte die Geldbörse samt Inhalt, die Goldbarren waren dem Dieb offensichtlich nicht aufgefallen. Diese brachten die Beamten dem Eigentümer wieder zurück.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 09131 /760-114 gegeben werden.