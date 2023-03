Wie das Universitätsklinikum Erlangen berichtet, absolviert Karlo Grgic derzeit das dritte Ausbildungsjahr als Pflegefachmann mit der Vertiefung „Pädiatrische Versorgung“ am Uniklinikum Erlangen. Gemeinsam mit 18 weitere Auszubildenden konnte er nun – wenige Monate vor dem Examen – das Gelernte real anwenden: beim Praxisprojekt „Auszubildende leiten eine Station“ in der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Prof. Dr. Joachim Wölfle) des Uniklinikums Erlangen.

Zwei Wochen lang organisieren hier Auszubildende selbstständig die Abläufe auf der Station Neonatologie 2, treffen Entscheidungen und versorgen die Neugeborenen. „Diese wertvolle Erfahrung ist seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Pflegeausbildung“, erklärt Carmen Stöcker, zentrale Praxisanleiterin der Station Neonatologie 2. „Das gesamte Stationsteam unterstützt unsere Nachwuchskräfte in dieser Zeit dabei, die tägliche Verantwortung ihres künftigen Berufs im klinischen Alltag zu erleben.“

Vor sechs Jahren fand der Kroate Karlo Grgic mit seinen Eltern einen neuen Lebensmittelpunkt in Nürnberg, von wo er jetzt täglich zum Uniklinikum Erlangen pendelt. Dass sein künftiger Beruf in jedem Fall mit Kindern zu tun haben sollte, stand für den heute 20-Jährigen schon immer fest. „Der wichtigste Grund für diese Ausbildung ist meine Liebe zu Kindern. Ich habe in Zagreb eine große Verwandtschaft, und dort oft meine jungen Cousins und Cousinen betreut“, berichtet er lächelnd. „Da ich auch immer viel Interesse an der Medizin hatte, entschied ich mich nach dem Realschulabschluss für ein Praktikum am Uniklinikum Erlangen. Gleich danach habe ich mich um einen Ausbildungsplatz zum Pflegefachmann beworben.“ Das Praxisprojekt „Auszubildende leiten eine Station“ sieht Karlo Grgic als wertvolle Vorbereitung für sein anstehendes Examen. „Das ist wirklich unglaublich hilfreich, weil wir dabei lernen, komplett eigenverantwortlich und im Team zu arbeiten.“

Engagierte Unterstützung für die Nachwuchskräfte

„Bei allen Handlungen der Auszubildenden an unseren jüngsten Patientinnen und Patienten stehen wir begleitend im Hintergrund“, erläutert Carmen Stöcker und beobachtet aufmerksam, wie Karlo Grgic und seine Kollegin Konstantina Kinski ein drei Wochen altes Frühchen über eine Magensonde mit Muttermilch versorgen und anschließend vorsichtig in sein Bettchen legen. „Für die Stationsleitung Marianne Bust und ihr Team bedeuten diese beiden Projektwochen einiges an Mehrarbeit. Deshalb freue ich mich immer wieder darüber, dass das gesamte Stationsteam das Projekt aus voller Überzeugung und zusätzlich zu den eigentlichen Aufgaben unterstützt“, betont die zentrale Praxisanleiterin.