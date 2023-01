Die Christbaumabholung wird in dieser Woche seit Montag, 9. Januar, und noch bis Freitag, 13. Januar, durchgeführt. Sie erfolge jeweils am Tag der Biotonnenabfuhr, wie die Stadt Erlangen in ihrem Newsletter mitteilt.

Wann die Biotonnen geleert werden, kann über den Online-Abfuhrkalender abgefragt werden.

Am Abholtag sind die Weihnachtsbäume bis spätestens 7:00 Uhr am Gehsteigrand gut sichtbar bereit zu legen. Sie werden jedoch nur ohne Weihnachtsschmuck mitgenommen.

Weihnachtsbäume können zudem auch kostenlos an der Kompostierungsanlage abgegeben werden. Dort übrigens werden sie zerkleinert, das Hackwerk wird veräußert und als Heizmaterial zur Wärmegewinnung verwendet.

Vorschaubild: © Andreas Warnecke/dpa (Archivbild)