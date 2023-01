In Erlangen-Büchenbach wurde in der Silvesternacht ein 10-Jähriger von einem ängstlichen Hund attackiert. Der Junge erlitt im Gesicht starke Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kurz vor Mitternacht am 31. Dezember 2022 erschrak ein junger Mischlingshund aufgrund des lauten Silvesterfeuerwerks so sehr, dass er an seiner Besitzerin vorbeihuschte und aus dem Wohnanwesen floh. Die Besitzerin wollte kurz vorher ihre Wohnung ohne den Hund verlassen. Anschließend sprang der Hund auf der Straße einen dort feiernden 10-jährigen Jungen an und biss diesen ins Gesicht.

Erlangen-Büchenbach: Junge (10) mit schweren Gesichtsverletzungen in Klinik

Die Besitzerin konnte ihren Hund wieder einfangen und zurück in die Wohnung bringen. Der 10-jährige Junge erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde in die Chirurgie des Universitätsklinikums verbracht. Die Hundebesitzerin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Vorschaubild: © Collage inFranken.de: pixabay.com/freegr ; pixabay.com/Christel SAGNIEZ