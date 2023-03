Nachdem am Sonntagabend (12. März 2023) die Glasfüllung einer Haustür eingeschlagen wurde, führte eine Blutspur zum Verursacher, der sich zwischenzeitlich in klinische Behandlung begeben hatte, so die Polizei Erlangen-Stadt.

Ein besorgter Anwohner meldete der Erlanger Polizei am Sonntagabend eine größere Blutlache vor einem Wohnanwesen in der Erlanger Innenstadt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten feststellen, dass die Glasfüllung der Eingangstür eingeschlagen war. Von dort aus verfolgten die Beamten eine Blutspur, die zu einer nahegelegenen Klinik führte.

Blutspur führt zu Krankenhaus: Dort ist der Täter in Behandlung

Schließlich gelang es den Polizeibeamten den Verursacher der Sachbeschädigung, einen 50-jährigen Erlanger, ausfindig zu machen. Dieser zog sich bei der Tatausführung eine tiefe Schnittwunde zu.

Wie die Beamten feststellten, war der 50-Jährige stark alkoholisiert, einen Atemalkoholtest lehnte er ab.