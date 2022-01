Erlangen vor 56 Minuten

Aggressiv gegenüber Beamten

Betrunkener Vermieter sorgt am Nachmittag für Polizeieinsatz - und muss gefesselt werden

In Erlangen hat ein betrunkener Vermieter am Samstagnachmittag (29. Januar 2022) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann bepöbelte nicht nur seine Mieterin - und landete schließlich gefesselt am Boden.