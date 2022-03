Ein 51-jähriger Mann pöbelte am Mittwoch (16.03.2022) gegen 16.45 Uhr in Erlangen am Ohmplatz mehrere Passanten an.

Mindestens eine Person - ein 53-Jähriger - wurde zudem körperlich attackiert. Zunächst packte der Randalierer das Opfer an seiner Jacke. Als der Betroffene weglaufen wollte, nahm der 51-jährige Angreifer die Verfolgung auf. Dabei riss der aggressive Mann seinem Gegenüber ein Büschel Haare aus, so die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Randalierer in Erlangen verfolgt Passanten und greift ihn an

Auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen verhielt sich der Mann äußert aggressiv. Der 51-Jährige musste am Boden fixiert werden. Dem Mann wurden Handfesseln angelegt, wobei er lautstark wüste Beschimpfungen von sich gab.

Ein Alkoholtest ergab, dass der 51-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand, er hatte rund 1,5 Promille. Zudem befand sich der Angreifer offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in einer Fachklinik untergebracht wurde.

Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Der Polizei ist bislang lediglich ein Betroffener bekannt. Eventuelle weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 in Verbindung zu setzten.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz