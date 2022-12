Am Donnerstag (08. Dezember 2022) versuchten Trickbetrüger, einem Mann aus Erlangen einen fünfstelligen Geldbetrag aus der Tasche zu locken.

Die Unbekannten riefen gegen 13.30 Uhr bei dem 65-Jährigen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, "dass die Tochter des 65-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, in dessen Verlauf ein 12-jähriges Kind zu Tode gekommen wäre", berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Erlangen: Mehrere zehntausend Euro gefordert - Mann alarmiert Polizei

Der 65-Jährige solle daher nach Cadolzburg fahren und dort eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro an einen Sekretär eines Notars übergeben - nur so lasse sich die Untersuchungshaft der Tochter abwenden, behaupteten die Trickbetrüger.

Der Mann fiel nicht auf die Lügen der Anrufer rein und alarmierte die Polizei. Einsatzkräften der Erlanger Kriminalpolizei und der Polizeiinspektion Fürth nahmen den angeblichen Sekretär gegen

16.30 Uhr am vereinbarten Ort fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 22-jährige mutmaßliche Geldabholer dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dieser "perfiden

Betrugsmasche" und gibt wertvolle Tipps:

Mit Angehörigen über Gefahren durch betrügerische Telefonanrufe sprechen

Telefonnummer aus öffentlichen Verzeichnissen löschen

aus öffentlichen Verzeichnissen löschen Nicht unter Druck setzen lassen

setzen lassen Keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben

zu finanziellen Verhältnissen preisgeben Kein Geld oder Schmuck an unbekannte Personen übergeben

an unbekannte Personen übergeben Verdächtige Anrufe umgehend der Polizei melden

Vorschaubild: © unsplash.com/Jim Reardan (Symbolbild)