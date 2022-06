Erlangen vor 7 Minuten

Kunst

Besondere Führung: "Bronzene Riesen" im Skulpturengarten locken Besucher

Am Sonntag, 19. Juni, bietet das "Etm" eine besondere Führung am Erlanger Burgberg an. Die Teilnehmenden können hier mehr über die "Bronzenen Riesen" im Heinrich-Kirchner-Skulpturengarten erfahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.