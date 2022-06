Am Sonntag (12. Juni) zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Sonnenschein und Temperaturen um die 28 Grad lockten bereits zum Frühschoppen im Rahmen der Erlanger Bergkirchweih zahlreiche Besucher auf die Keller. Gegen 18 Uhr erreichte das Besucheraufkommen seinen Höhepunkt - die Keller sowie der Bereich der Fahrgeschäfte und Schausteller waren gut gefüllt.

Die Beamten der Bergwache hatten im Vergleich zu den beiden Vortagen einen etwas ruhigeren Einsatztag, teilt die Polizei mit. Kurz vor 21 Uhr konnten die Einsatzkräfte eine 28-jährige Frau nach dem Diebstahl einer Handtasche festnehmen, welche von der Besitzerin im Bereich der Keller kurz abgelegt wurde. Die Besitzerin der Handtasche konnte die 28-Jährige im Zugangsbereich des Festgeländes wieder erkennen und informierte den Sicherheitsdienst sowie die Polizei. Den Beamten gelang es, die Frau anzuhalten, die Tasche samt Inhalt wurde sichergestellt und der Besitzerin übergeben.

Abgeschlagener Flaschenhals trifft 29-Jährige auf Erlanger Bergkirchweih am Kopf

Eine 29-jährige Festbesucherin wurde beim Sabrieren einer Champagnerflasche verletzt. Ihr Begleiter versuchte sich daran, die Flasche mit dem servierten Messer zu „köpfen“. Der abgeschlagene Flaschenhals traf die 29-Jährige laut Polizeibericht am Kopf, so dass die dadurch entstandene Wunde ärztlich versorgt werden musste.

Während der Nachfeiern in der Erlanger Innenstadt ereignete sich kurz vor Mitternacht eine Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Bergbesuchern. Eine 29-jährige Frau aus Bonn schlug nach einer vorausgegangenen verbalen Streitigkeit ihren Kontrahenten gegen den Hals, worauf sie dieser bespuckte.

Ein 20-jähriger Radfahrer, der offensichtlich schon gut „vorgeglüht“ hatte, machte sich mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Bergkirchweih. Während der Fahrt stürzte der junge Mann ohne Fremdverschulden von seinem Drahtesel und verletzte sich dabei. Vom Rettungsdienst musste er in eine Klinik eingeliefert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Bis zu 300 Feiernde am Bürgermeistersteg

Zwei weitere Radfahrer mit Atemalkoholwerten von 1,74 und 1,76 Promille wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht. Wobei einer der beiden Männer noch kurze Zeit zuvor von Einsatzkräften darauf aufmerksam gemacht wurde, aufgrund seiner Alkoholisierung nicht auf sein Fahrrad zu steigen.

Nach den beiden turbulenten Tagen am Freitag und Samstag (10. und 11. Juni), verlief der Sonntag aus polizeilicher Sicht eher ruhig und gesittet ab. Sowohl am Festgelände als auch beim After-Berg in der Innenstadt und am Bürgermeistersteg feierten die Bergbesucher ausgelassen, aber friedlich.

Am Bürgermeistersteg, wo sich in der Spitze bis zu 300 Personen aufhielten, mussten die Polizeibeamten mehrere Feiernde wegen des lauten Abspielens von Musik belehren. In einem Fall stellten die Beamten die mitgeführte Musikbox sicher.

Der Tag begann allerdings nicht ganz so friedlich, in den Morgenstunden gerieten zwei Gruppen von Spätheimkehrern aneinander, was mit in einem gegenseitigen Schlagabtausch und mehreren Strafanzeigen wegen Körperverletzungen endete.

