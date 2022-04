Erlangen: Bergkirchweih 2022 mit "gestiegenen Chancen" - Stadt und Veranstalter geben Update

- Stadt und Veranstalter geben "Es ist unser großer Wunsch": Oberbürgermeister Florian Janik zeigt sich zuversichtlich

zeigt sich Auch Wirte fiebern beliebtem Volksfest entgegen: "Wir warten sehnsüchtig"

fiebern beliebtem Volksfest entgegen: Überraschende Neuerung bei Musik angekündigt - das ist dieses Jahr anders

Die Erlanger Bergkirchweih 2022 soll stattfinden. Dies bekräftigten Stadt, Veranstalter und Wirte am Freitag (1. April 2022) im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz. Den Verantwortlichen zufolge sind die Chancen für eine diesjährige Ausgabe des beliebten Volksfests zuletzt gestiegen. "Wir haben den großen Wunsch und das Ziel, nach zwei Jahren Pause wieder eine Bergkirchweih durchzuführen", erklärte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Eine unerwartete Neuerung wird es allerdings auf jeden Fall geben.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Gravierende Änderung in Sachen Musik geplant - das ist neu

Nachdem Volksfeste und Kirchweihen laut Bayerns Corona-Verordnung inzwischen wieder erlaubt sind, steigen auch die Chancen für die Erlanger Bergkirchweih 2022. Das fränkische Kultfest soll vom 2. bis 13. Juni nach zweijähriger Auszeit endlich wieder über die Bühne gehen - ohne Besucherobergrenze und Maskenpflicht, so zumindest der Plan. Eine gravierende Änderung im Vergleich zu früheren Veranstaltungen ist gleichwohl in Sachen Musik vorgesehen.

"Bei der Musik wird es dieses Jahr einheitliche Pausenregeln geben", kündigte Wirtesprecher Udo Helbig an. "Alles Bands müssen gleichzeitig eine Pause einlegen." Auf diese Weise soll vermieden werden, dass es zu größeren Menschenströmen zwischen den jeweiligen Locations kommt. Die Musikpodien sollen dabei zwischen 18 und 23 Uhr besetzt sein. "Insgesamt gibt es drei Stunden Musik und zwei Stunden Pause."

An den traditionell stark besuchten fünf Abenden am verlängerten Pfingstwochenende und dem zweiten Bergwochenende werde zudem in diesem Jahr bewusst auf ruhigere Töne gesetzt. Die Musikacts sollen demnach mit "etwas weniger Wumm" über die Bühne gehen als gewohnt. "Ziel dieser Maßnahmen ist es ebenfalls, den Pandemiebedingungen gerecht zu werden“, erklärte "Bergreferent“ und Veranstaltungsleiter Konrad Beugel. Die Überlegung dahinter: Der Andrang auf dem Gelände soll an den genannten Tagen entzerrt werden.

OB zuversichtlich: "Wir planen derzeit so, als ob das Fest stattfinden kann"

Ob die Bergkirchweih 2022 tatsächlich stattfindet, steht gleichwohl noch nicht hundertprozentig fest. "Wir planen derzeit so, als ob das Fest stattfinden kann, wobei wir verschiedene Szenarien vorbereiten", erläuterte Oberbürgermeister Janik. Das Problem: "Der Freistaat Bayern macht derzeit wenige Vorgaben zur Durchführung von Volksfesten", betonte Oberbürgermeister Janik. "Damit liegt bei vielen Fragen die Verantwortung dafür, wie wir das Fest in der anhaltenden Pandemie durchführen, bei uns." Gleichzeitig müsse man jedoch auch auf kurzfristige Vorgaben von Bund oder Freistaat vorbereitet sein.

Ob und wie das Volksfest, das traditionell am Donnerstag vor Pfingsten beginnt, wirklich durchgeführt werden könne, hänge letztlich von den dann gültigen Rahmenbedingungen ab. Die Überlegungen gehen hierbei Stadt und Veranstalter zufolge in verschiedene Richtungen. Zu den denkbaren Szenarien gehören demnach auch Themen wie 3G oder sogar 2G samt der entsprechenden Einlasskontrollen. Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, könne man erst kurz vor dem Fest sicher treffen.

Veranstalter "in engem Austausch" mit Wirten - 400 Schausteller-Bewerbungen

"Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, sind Personenobergrenzen", hielt Bergkirchweih-Leiter Beugel fest. "Der 'Berg' lebt davon, dass jede und jeder kommen kann." Das laut dem "Erlanger Tourismus und Marketing Verein" älteste Bierfest der Welt lockte vor Corona jedes Jahr rund eine Million Besucher an.

Für das Liegenschaftsamt, das die Bergkirchweih für die Stadt veranstaltet, aber auch für die gesamte Verwaltung und die Sicherheitskräfte, insbesondere die Polizei, sei die diesjährige Planung "ein enormer Kraftakt". Üblicherweise begännen die Planungen bereits im Herbst des Vorjahrs, wegen der vielen Unsicherheiten habe man dieses Jahr indes erst im Februar angefangen.

Die Unwägbarkeiten seien derzeit noch immens. "Niemand weiß heute, welche Infektionsschutzmaßnahmen wir durchsetzen müssen und welche nicht", hält Beugel fest. " Wir sind dazu mit den Schaustellern und Wirten in einem engen Austausch, um auszuloten, was geht und was nicht.“ Zumindest das große Interesse der Schausteller sei sicher. Trotz der unsicheren Situation seien knapp 400 Bewerbungen für die Bergkirchweih eingegangen.

Auch das Nürnberger Frühlingsfest 2022 soll nach zweijähriger Pause wieder stattfinden - und eine gastronomische Neuheit bieten.