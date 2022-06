Erlangen vor 56 Minuten

Einsatzbericht

15-Jährige mit zwei Promille schubst Polizisten auf Bergkirchweih Treppe herunter

Auf der Bergkirchweih in Erlangen feiern auch am zweiten Wochenende tausende Menschen auf den Kellern. Eine 15-Jährige übertrieb es aber so extrem, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen sie läuft.