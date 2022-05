Erlangen vor 1 Stunde

Schulbetrieb eingestellt

"Bedrohungslage" an Schule gemeldet - Polizei mit Spezialkräften im Großeinsatz

In Erlangen hat es am Freitagmorgen (27. Mai 2022) einen Großeinsatz an einer Schule gegeben. Das USK rückte an, nachdem es in den sozialen Netzwerken eine Gewaltandrohung gegeben hatte.