Die stark steigenden Infektionszahlen und die Ungewissheit über die Auswirkungen der Omikron-Welle haben den BRK Kreisverband Erlangen-Höchstadt dazu bewegt sein Testangebot neben dem bewährten Schnelltestzentrum zu erweitern, so der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes Erlangen Höchstadt.

Seit Anfang des Jahres feilten die Verantwortlichen des Testzentrums zusammen mit der Kreisbereitschaftsleitung und Kreisgeschäftsführung an einem Konzept, wie eine PCR-Testung auf das SARS-CoV-2-Virus autark und mit kurzen Wartezeiten erfolgen kann. Zum 01. Februar 2022 kann das PCR-Testzentrum nun seinen Betrieb aufnehmen.

Das BRK betreibt das PCR-Testzentrum nicht nur zum Schutz seiner kritischen Infrastruktur, wie dem Rettungsdienst, Fahrdienst, Katastrophenschutz oder der ambulanten Pflege, sondern bietet auch PCR-Tests für die Öffentlichkeit an. Die Notwendigkeit für einen PCR-Test sind derzeit vielfältig, sei es für Urlaubsreisen, zur Verifizierung eines Schnelltests oder einfach für mehr Sicherheit bei einem erhöhten Infektionsrisiko.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des BRK KV Erlangen-Höchstadt bieten aufgrund dessen für alle Bürgerinnen und Bürger die PCR-Tests, zusätzlich zu den Antigen-Schnelltests, in ihrem Testzentrum an. Im BRK-Testzentrum dürfen ausschließlich symptomfreie Bürgerinnen und Bürger getestet werden.

Durch die Investition in ein PCR-Testgerät ist es überhaupt erst möglich geworden, dass alle Schritte, die für eine PCR-Testung nötig sind, vor Ort im BRK Erlangen erbracht werden können.

Hierdurch erhält der Proband das Testergebnis in der Regel innerhalb von 60 Minuten. Das Testzertifikat wird dem Probanden digital auf Deutsch, Englisch und Tschechisch übermittelt.

Das Testzentrum des BRK Erlangen befindet sich in der Henri-Dunant-Str. 4 in 91058 Erlangen und bietet derzeit von Mo.-Fr. und So. von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr PCR-Tests an.

Auf Grund der limitierten Testkapazität ist eine vorherige Terminreservierung notwendig. Freie Termine können über die Website gebucht werden.

Die Kosten für einen PCR-Test belaufen sich auf 75 Euro. Das PCR-Testzentrum des BRK Erlangen ist derzeit nicht berechtigt kostenfreie PCR-Tests gemäß der Testverordnung anzubieten.