Brötchen vom Lieferdienst: In Erlangen bietet die Bäckerei-Kette "Der Beck" seit heute (19. Februar 2021) einen Lieferservice über Lieferando an. "Wenn der Service gut angenommen wird, ist eine Ausweitung des Liefergebietes auf andere Städte sehr gut möglich", erklärt Tobis Ballbach, Pressesprecher des Unternehmens, inFranken.de.

Ausschlaggebend dafür sei nicht Corona gewesen, so Ballbach. Auch unabhängig von der Pandemie sei ein Trend zu Lieferservices erkennbar. In der Gastronomie sei das bereits gang und gäbe. Die Idee, das Prinzip auch für eine Bäckerei anzuwenden, sei also nicht fern.

"Der Beck" mit Lieferservice: Fast alle Produkte können bestellt werden

"Wir bieten mit unserem Lieferservice fast alles an, was unsere Gäste auch in der Filiale kaufen können", so Ballbach. Bei Lieferando findet man eine große Auswahl der verfügbaren Produkte. Dazu gehören nicht nur Backwaren, Snacks und Getränke, sondern auch ganze Frühstücke, die man dann genießen kann, wo man möchte.

