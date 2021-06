Erlangen aktualisiert vor 15 Minuten

Brutale Attacke

Auch als das Opfer schon am Boden lag, schlug er weiter zu - Täter flüchtet

Zu einem Streit vor einer Bar in der Lazarettstraße in Erlangen wurde die Erlanger Polizei Sonntagnacht gerufen. War es anfangs nur ein Streit mit Worten, wurde es dann auch körperlich. Ein 21-Jähriger attackierte einen 24-jährigen Mann auch noch, als der schon am Boden lag.