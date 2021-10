Neuer Dönerladen eröffnet am Samstag (30. Oktober 2021) in Erlangen

am Aktion: Imbiss "Cantine" feiert Neueröffnung mit verlockendem Angebot

Dumping-Preis: Am Eröffnungstag kostet ein Döner lediglich 0,10 Euro

Am Eröffnungstag Adresse: Döner-Imbiss "Cantine", Bunsenstraße 36, 91058 Erlangen

In Erlangen macht ein neuer Dönerladen auf. Schon am Samstag (30. Oktober 2021) geht es in der Bunsenstraße 36 los. Am Eröffnungstag soll ein äußerst günstiges Angebot für möglichst viele Gäste sorgen: Ein Döner kostet an diesem Tag im "Cantine"-Imbiss lediglich 10 Cent.

"Cantine" in Erlangen: Döner-Imbiss feiert Neueröffnung mit Tänzerinnen, Fußballern und Clown

Zu ihrer Neueröffnung haben die "Cantine"-Betreiber ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt: "Um 12 Uhr kommt eine Tanzgruppe mit 50 Mädels", kündigt Inhaber Abdullah Yildirim im Gespräch mit inFranken.de an. Eine lokale Fußballmannschaft führe wenig später vor Ort ihre Aufwärmübungen durch. Für Unterhaltung und Späße soll ferner ein Clown sorgen. "Wir haben ein volles Programm", verspricht der 33-Jährige.

Für den Gastronomen ist der neue Betrieb bereits der zweite Dönerladen in Erlangen. In der Bunsenstraße 41, also nur wenige Meter entfernt, gibt es schon einen "Cantine"-Standort. Die neue Filiale habe er kürzlich von einem Mitbewerber übernommen, verrät Yildirim.

Für Aufsehen sorgt bereits im Vorfeld das spezielle Eröffnungsangebot des Imbisses. Am Samstag gibt es einen Döner für gerade einmal 10 Cent. "Wir wollen einfach, dass möglichst viele Kunden kommen", erklärt der Geschäftsführer die Intention seiner Aktion. "Deswegen verlangen wir nur so wenig."

In Nürnberg führte ein vergleichbares Döner-Angebot im vergangenen Jahr zu einem regelrechten Ansturm. Vor dem Imbiss bildete sich auf der Straße eine lange Menschenschlange.