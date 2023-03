Eine 31-jährige Kundin hat am Freitag (3. März) für Ärger in einem Geschäft in der Erlanger Innenstadt gesorgt.

Die Frau betrat mittags zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Kind einen Laden. Dort öffnete sie gewaltsam zwei Produktverpackungen und stellte die Gegenstände anschließend ins Regal zurück. Die Ware war somit nicht mehr zum Verkauf geeignet. Eine Ladendetektivin beobachtete das Geschehen und bat die Frau ins Büro des Geschäftes, berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Kundin wird aggressiv: Verkäuferin geht dazwischen

Dort wurde die 31-Jährige "zunehmend aggressiver": Sie packte die Ladendetektivin unvermittelt am rechten Arm und am Hinterkopf. Eine Verkäuferin ging dazwischen, um den Angriff der Kundin zu unterbinden. Dabei drückte sie "die Kundin auf einen Tisch, um deren Einwirkungsbereich zu begrenzen", schreibt die Polizei.

Der Ehemann der Kundin bemerkte den Konflikt und hämmerte von außen gegen die Tür des Bürozimmers. Bei der Rangelei zogen sich die 31-Jährige und die Detektivin leichte Verletzungen zu.

Auf die Kundin kommt nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung an den Produktverpackungen und Körperverletzung zu.

Vorschaubild: © Todorov/Adobe stock (Symbolbild)