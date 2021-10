Der 8. Lauf gegen Krebs beginnt – pandemiebedingt auch dieses Jahr rein virtuell, teilt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit. Teilnehmen können alle Interessierten im Zeitraum vom 9. bis 17. Oktober 2021. Zur größten Benefizveranstaltung dieser Art im Großraum Franken laden der Verein für Ernährungsmedizin und Bewegung & Sport bei Krebs e. V. (NUMEAS) in Kooperation mit dem Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport der Medizinischen Klinik 1 – Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie (Direktor: Prof. Dr. Markus F. Neurath) des Universitätsklinikums Erlangen und dem Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN (Direktor: Prof. Dr. Matthias W. Beckmann) ein.

Auch Profisportler aus der Region unterstützen die Veranstaltung: Die Bundesliga-Handballer des HC Erlangen sammeln ebenfalls Kilometer für den guten Zweck, und die U23-Fußballmannschaft der SPVGG GREUTHER FÜRTH steuert einen Trainingslauf bei.

Ob allein oder in einer Gruppe, draußen oder drinnen, mit Laufschuhen oder auf dem Rad: Alle können sich sportlich betätigen, aber auch künstlerische oder musikalische Beiträge liefern und die Leistung mittels „Action-Foto“, GPS-Tracking oder Video auf der Website von NUMEAS dokumentieren. Anmeldungen sind bis zum Ende des Veranstaltungszeitraums am 17. Oktober 2021 um 20.00 Uhr für den Bambini-Lauf (unter 6 Jahre), den Lauf für Schülerinnen und Schüler (6 bis 13 Jahre), den Lauf für Jugendliche (ab 14 Jahre) und Erwachsene, den Novartis-Run 25' sowie für den Rad- und den „Freestyle“-Wettbewerb (für eine andere sportliche, künstlerische oder musikalische Aktivität) möglich.

Über Preise freuen dürfen sich die Kindergartengruppe oder der Verein mit den meisten Teilnehmenden beim Bambini-Lauf, die drei Schulklassen mit den meisten Teilnehmenden im Schülerlauf (im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl) sowie die drei Läuferinnen und die drei Läufer, die beim Novartis-Run in 25 Minuten jeweils die längste Strecke gelaufen sind. Diese Leistung muss mit einem Lauf-Tracker dokumentiert werden. Zusätzlich erhalten die drei größten Gruppen und das ausgefallenste Foto Wertgutscheine.



Die Beteiligung am virtuellen Lauf gegen Krebs ist kostenfrei. Wer die komplementäre Therapie von Krebspatientinnen und -patienten in der Europäischen Metropolregion Nürnberg unterstützen und die Erforschung von neuen Ernährungs- und Sportkonzepten bei chronischen Erkrankungen fördern möchte, kann an den gemeinnützigen Verein NUMEAS spenden – unabhängig von einer aktiven Teilnahme am Lauf.



Website des Laufs gegen Krebs mit weiteren Informationen und Link zur Anmeldung: www.laufgegenkrebs.de

