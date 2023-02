In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Erlanger Polizei wegen einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus gerufen, nachdem der Fernseher in einer Wohnung sehr laut laufen soll.

Bereits bei Betreten des Hauses konnten die Beamten das Fernsehprogramm zumindest akustisch mithören. Wie sich herausstellte, lief der Fernseher in der Wohnung einer 96-jährigen Seniorin, die schwerhörig ist.

Kopfhörer vergessen - Lauter Fernseher alarmiert Nachbarn

Normalerweise benutzt die Dame einen Kopfhörer, damit sie das Programm hören kann. Durch eine Fehlbedienung konnte sie jedoch über den Kopfhörer nichts hören und ließ das Fernsehgerät daher in voller Lautstärke laufen.

Die Beamten stellten das Fernsehgerät wieder richtig ein und sahen von einer Anzeigenerstattung wegen unzulässigem Lärm ab.

Vorschaubild: © picture alliance / dpa