Am Würzburger Ring in Erlangen ist es am Sonntag (09. Mai 2021) zu einem handfesten Streit zwischen einem 46-jährigen Mann und einem 14-Jährigen gekommen.

Laut Informationen der Polizeiinspektion Erlangen schlug der 46-Jährige dabei mehrfach auf den Jugendlichen ein. Dazu soll er auch einen etwa 60 Zentimeter langen Stock benutzt haben.

46-Jähriger schlägt mit Stock auf Jugendlichen ein: Polizei sucht Zeugen

Der 14-Jährige erlitt Schwellungen und Schürfwunden im Gesicht und am Körper. Der Erwachsene, der namentlich bekannt ist, entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei.

Beteiligt bei der Auseinandersetzung war außerdem der kleine Bruder des 14-Jährigen. Warum es zu den Schlägen und dem Streit gekommen ist ermittelt derzeit die Polizei.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 zu melden. Die Beamten haben ein Strafverfahren gegen den 46-Jährigen wegen Körperverletzung eingeleitet.