Erlangen vor 12 Minuten

Nächtliche Kletteraktion endet tödlich

22-Jährige will auf Dachterrasse von Uni klettern und stirbt nach Sturz in die Tiefe

In Erlangen hat sich in der Nacht zum Sonntag ein tragischer Unfall in der Innenstadt ereignet. Eine 22-Jährige starb bei einem Kletterversuch auf ein leerstehendes Uni-Gebäude an der Henkestraße.