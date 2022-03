Ein 20-Jähriger randalierte am Donnerstagnachmittag (17.03.2022) gegen 16.00 Uhr in der Stubenlohstraße in Erlangen.

Der junge Mann schlug gegen Autos und hob Kanaldeckel heraus. Im Anschluss ließ der Mann ein Fahrrad mitgehen, mit dem er aber nur wenige Meter kam. Der Dieb stürzte vermutlich, weil er betrunken war. Dabei zog sich der Jugendliche unter anderem kritische Kopfverletzungen zu, so die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

20-Jähriger stürzt mit geklautem Rad - im Krankenhaus bedroht er Personal

Bei der ärztlichen Begutachtung seiner Verletzungen und der angeordneten Blutentnahme wegen der Alkoholfahrt wehrte sich der junge Mann im Krankenhaus stark. Daraufhin mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Außerdem bedrohte und beleidigte er das Krankenhauspersonal und die Polizeibeamten.

Im Anschluss an die ärztliche Untersuchung wurde der 20-Jährige in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Neben übermäßigem Alkoholkonsum - ein Promillewert liegt derzeit noch nicht vor - stand der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Auf den 20-Jährigen kommt nun eine Fülle von Strafverfahren zu. Neben Verkehrsstraftaten wird wegen Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl, Widerstand, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Bislang keine Verletzten des Vorfalls bekannt

Die eingesetzten Rettungskräfte und Polizisten blieben bei dem Vorfall unverletzt und bislang sind auch keine Geschädigten bezüglich der Randale in der Stubenlohstraße bekannt. Nach dem Eigentümer des gestohlenen Fahrrads wird noch gesucht.