Am Dienstagmorgen um kurz vor 5 Uhr wurde ein Polizeibeamter Opfer einer aggressiven 20-jährigen Erlangerin, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilte.

Die polizeibekannte junge Frau kam gegen 4.45 Uhr in Begleitung ihrer ebenfalls 20-jährigen Freundin aus Forchheim zur Dienststelle und forderte von den Beamten vehement die Herausgabe mehrerer sichergestellten Spray-Dosen. Diese waren den beiden jungen Frauen bereits am Samstag zur Verhütung von Straftaten abgenommen worden. Zudem wurden die beiden Frauen bereits am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr auf einem umzäunten Gelände einer Firma in der Südstadt angetroffen und zur Verhütung möglicher Straftaten in Gewahrsam genommen.

Frau beleidigt, spuckt und randaliert wild - dann beißt sie zu

Nachdem die Herausgabe der sichergestellten Gegenstände aufgrund laufender Strafverfahren verweigert wurde, begann die sichtlich alkoholisierte 20-jährige Erlangerin im Foyer der Polizeiinspektion zu randalieren und beleidigte die Beamten in unflätiger Weise. Daraufhin wurde gegen sie ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie nicht nachkam. Daher wurde die 20-jährige Erlangerin in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sie sich, indem sie nach den eingesetzten Beamten trat und bespuckte. Einen der eingesetzten Beamten biss sie mehrmals so heftig in den linken Oberarm, so dass dieser nicht mehr dienstfähig war.

Fünf Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Nachdem die 20-Jährige allein in diesem Jahr in insgesamt fünf Fällen Polizeibeamte angegriffen und geschlagen hatte, wurde noch in den Morgenstunden mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen, die nach Schilderung des heutigen Vorfalles Haftantrag gegen die 20-Jährige stellte.

Im Laufe des Tages wird die 20-Jährige beim zuständigen Amtsgericht in Erlangen einem Richter vorgeführt, der über die Fortdauer der Haft entscheiden wird.