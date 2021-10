Am Mittwochnachmittag (27. Oktober 2021) kam es in der Schallershofer Straße in Erlangen zu einem handfesten Konflikt.

Ein 12-Jähriger verprügelte zwei 8-Jährige Jungen, wie die Polizei Erlangen-Stadt mitteilt.

Der 12-Jährige griff grundlos eine Gruppe spielender Kinder an einem Bachlauf an. Ein 8-Jähriger wurde mit Füßen getreten. Ein zweiter 8-Jähriger Bub wurde zunächst ins Wasser gestoßen. Als dieser wieder aus dem Wasser kam, schlug ihm der 12-Jährige ins Gesicht.

Der 12-Jährige flüchtete bis zum Eintreffen der Polizei. Die beiden 8-Jährigen wurden leicht verletzt.

Der Angreifer wurde zwischenzeitlich identifiziert. Das Jugendamt als zuständige Behörde wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Schläger ist im schuldunfähigen Alter, dennoch wird ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Oliver Berg/dpa