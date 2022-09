Ein 38-jähriger Arbeiter wurde am Donnerstag bei Baumfällarbeiten auf einem privaten Gartengrundstück von einem herabfallenden Ast getroffen und verletzt.

Der verletzte Mann war am Donnerstagvormittag zusammen mit seinem Arbeitskollegen auf einem Privatgrundstück im Erlanger Stadtteil Eltersdorf beschäftigt. Der 38-Jährige stand am Boden, während sein Kollege in der Baumkrone Äste absägte. Mit einem Seil gesichert, sollten die abgesägten Äste kontrolliert zu Boden gebracht werden.

Ast stürzt unkontrolliert zu Boden - Arbeiter am Kopf getroffen

Der 38-jährige Arbeiter führte das Ablassseil. Beim Herablassen eines großen Astes löste sich dieses aber, sodass der Ast unkontrolliert herunterfiel. Der herabstürzende Ast prallte zunächst gegen den Baumstamm und von dort gegen den Kopf des 38-jährigen Arbeiters.

Er trug zwar vorschriftsmäßig einen Helm. Dennoch zog sich der Mann mittelschwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Aus der Region: Mann bedroht Jugendliche mit Messer - Täter bereits polizeibekannt

Vorschaubild: © nightowl/pixabay | Marcus Brandt (dpa)