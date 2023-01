Am Donnerstagabend (05. Januar 2023) sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Kreis Erlangen-Höchstadt eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag (08. Januar 2023) berichtet, haben sich die Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr Zugang zu einem Anwesen in Oberreichenbach in der Weiherstraße verschafft.

Die Diebe entwendeten Schmuck und Bargeld, zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.