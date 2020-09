Die 381. Dettelbacher Wallfahrt stellte für die Organisatoren der Höchstadter St.-Georgs-Pfarrei in diesem Jahr eine besondere Herausforderung dar. Neben den Corona-Schutzmaßnahmen machte der ganztägige Regen am vergangenen Samstag während des 60 Kilometer langen Pilgerweges den Fußwallfahrern besonders zu schaffen.

Die staatlichen wie kirchlichen Auflagen genehmigten heuer nur 25 Frauen und Männern die Teilnahme an der Fußwallfahrt. Alle Teilnehmer hielten trotz des miserablen Wetters durch. Das Team um die verantwortliche Leiterin Karola Lorz mit Wolfgang Dorsch, Gerhard Wirkner, Renate Kaspar und Hubert Scheidel hatte alle Hände voll zu tun, um die auferlegten Hygieneschutzmaßnahmen umzusetzen. Begleitet wurden sie von der "Mutter der Fußwallfahrt", Angela Neudörfer, die vor 30 Jahren die Fußwallfahrt mit einem Kreis von Pilgerfreunden wiederbelebt und im vergangenen Jahr die Leitung in jüngere Hände übergeben hatte.

Reibungsloser Ablauf

Stadtpfarrer Kilian Kemmer ging mit den Ministranten den Fußwallfahrern entgegen und geleitete sie auf der letzten Wegstrecke in die Wallfahrtsbasilika. Mit Applaus wurden die Fußwallfahrer in der Kirche begrüßt. Der Pfarrgemeinderat der St.-Georgs-Pfarrei sorgte zusammen mit den Verantwortlichen in Dettelbach für einen reibungslosen Ablauf und für die Umsetzung des dortigen Hygieneschutzkonzeptes. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karola dos Reis Goncalves. Kirchenpflegerin Tanja Schwägerl und der Vorsitzende des Festausschusse Georg Franz konnten mit ihrem Team das Verständnis der 130 angemeldeten Gottesdienstbesucher spüren.

Wichtig blieb für alle Beteiligten, das Gelöbnis von 1639 und die selbst in Kriegszeiten ununterbrochene Tradition auch im 381. Wallfahrtsjahr inmitten der Corona-Krise aufrechtzuerhalten. Den feierlichen Pilgergottesdienst gestalteten zusammen mit Pfarrer Kemmer ein Sextett der Stadtkapelle, Henning Schwarz an der Orgel sowie Pastoralreferentin Monika Urbasik und Pfarrvikar James Nangachiveetill.

In seiner Ansprache ging Kemmer auf die Schlagworte der Pandemie von Distanz und Nähe ein. Kemmer spannte den weiten Bogen der biblischen Überlieferungen auf, in dem sich Menschen immer wieder von Gott distanzierten, was der bleibenden Nähe Gottes keinen Schaden zufügte. "Immer wieder baute Gott erneut eine Brücke zu den Menschen, unabhängig von ihrer frei gewählten Nähe oder Distanz zu ihm."

Diese Erfahrung könnten nach Kemmer auch viele Menschen verstehen und teilen, die in der notwendigerweise verordneten Distanz der Pandemie eine ganz neue Nähe zueinander und zu ihrem Glauben gefunden haben. "Das Kreuz Christi bleibt paradoxerweise das unüberbietbare Zeichen dafür, dass Gott gerade in Krisen und Schicksalsschlägen einfach da bleibt und Nähe schenkt."

Ein Versprechen

Am Ende der ausdrucksstarken Glaubensfeier erlebten die Anwesenden dann noch einen sehr bewegenden Moment. Die drei Bürgermeister Höchstadts erneuerten das Gelübde von 1639 und beteten vor dem Gnadenaltar um Schutz vor der Pandemie und um den Erhalt des Friedens für die Stadt. Nach den von Günther Schulz und Axel Rogner abwechselnd vorgetragenen Textpassagen fügte Gerald Brehm dem historischen Text eine aktuelle Ergänzung hinzu. Brehm betete für Hunderte von Menschen, deren Arbeitsplätze bei Schaeffler, Höchstadts größtem Arbeitgeber, momentan in Gefahr sind und versprach, alles zu tun, um diese Arbeitsplätze zu erhalten.

Stadtpfarrer Kemmer weihte bereits zuvor die Stadt und die Pfarrgemeinde dem Herzen Jesu und Mariens, ein Akt, der nach der Corona-Krise noch festlich vollzogen werden soll. Die Emotionalität am Ende der diesjährigen ganz speziellen Wallfahrt konnten auch die miterleben, die heuer zu Hause bleiben mussten oder wollten. Über das Internet verfolgten einige Hundert Menschen den Livestream, den die Technikgruppe des Gymnasiums ermöglichte. Auf der Homepage von St. Georg unter www.st-georg-hoechstadt.de und über YouTube kann die eindrückliche Wallfahrt auch nachträglich erlebt werden.