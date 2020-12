Höchstadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Feuer

Eilmeldung: Wohnhausbrand in Höchstadt-Süd - Bewohner konnten sich noch rechtzeitig retten

Aus bisher noch ungeklärten Gründen brach am Donnerstagnachmittag in einem Doppelhaus in der Marienbader Straße in Höchstadt-Süd Feuer aus.