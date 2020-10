Eigene Kinder trotz Krebs: Fränkische Ärzte schenken Frauen Hoffnung

Wenn Frauen an Krebs erkranken, wird ihr Leben erheblich beeinträchtigt. Schmerzen, eine ungewisse Zukunft und Therapien sind plötzlich Alltag. Erkranken Frauen noch im jungen Alter, ist die Diagnose für alle Beteiligten besonders hart. An Kinderwunsch ist leider häufig nicht mehr zu denken. Denn eine Krebserkrankung kann die Fruchtbarkeit massiv einschränken.

Auch Sandra M. und ihr Mann David haben immer von einem eigenen Kind geträumt. Doch als die Frau im Alter von 38 Jahren die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs erhielt, geriet nicht nur Sandras Kinderwunsch ins Wanken, sondern ihr ganzes Leben. Auf einmal musste sich die Braunschweigerin mit den schwierigen Themen Chemotherapie, Bestrahlung und Tumor-OP auseinandersetzen. „An Familienplanung war im Moment der Krebsdiagnose überhaupt nicht zu denken“, wird Sandra M. in einer Pressemitteilung der Uniklinik Erlangen-Nürnberg zitiert.

Wenn es mit der Chemo schnell gehen muss...

Glücklicherweise wurde Sandra von ihrem behandelnden Onkologen schnell darüber aufgeklärt, dass ihre Fruchtbarkeit durch die Chemo Schaden nehmen wird. "Er hat uns empfohlen, uns im Vorfeld der Therapie von Spezialisten behandeln zu lassen", sagt Sandra. Ihre Wahl fiel auf das Universitätsklinikum Erlangen. Der Ruf, dass die Forschung in diesem Bereich bereits innovativ sei, eilte der fränkischen Klinik voraus, so dass Sandra und ihr Mann den Weg von 430 Kilometern von Braunschweig nach Erlangen gerne auf sich nahmen.

Um die Chance auf eine Schwangerschaft nach der Krebsbehandlung zu erhöhen, werden häufig Eizellen eingefroren. „Diese Therapie setzt allerdings eine hormonelle Stimulationsbehandlung voraus“, erklärt Prof. Dr. Matthias Beckmann, Direktor der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen.

Doch bei Sandra war dieses Verfahren nicht möglich. Die Chemotherapie musste schnell erfolgen. Die Zeit, die nötig ist, um die Eizellen im Körper heranreifen zu lassen, war nicht gegeben. Somit griffen die Ärzte der Uniklinik Erlangen auf ein anderes etabliertes Verfahren zurück: der Transplantation von Eierstockgewebe. "Die Kryokonservierung, also das Einfrieren von Eierstockgewebe in flüssigem Stickstoff, ist innerhalb von 48 Stunden abgeschlossen, was genau in solchen Fällen ein entscheidender Vorteil ist. Das Verfahren hat sich inzwischen bewährt, wird aber nur in wenigen spezialisierten Kliniken in Deutschland angeboten", erklärt Beckmann.

100 erfolgreiche Transplantationen

In Franken konnten die Ärzte so bereits 100 Frauen zu neuer Fruchtbarkeit verhelfen. Ein medizinischer Durchbruch. Nach der Entnahme des Ovarialgewebes wird es konserviert und kann dann prinzipiell unendlich lange aufbewahrt werden ohne Schaden zu nehmen, wie es seitens der Uniklinik Erlangen heißt.