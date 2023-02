Am 17. Februar 2023 um circa 19.40 Uhr kam es am Bahnhof in Eckental-Forth zu einer körperlichen Auseinandersetzun, wie die Polizei berichtet. Ein 13-jähriges Mädchen stand demnach dort wartend am Gleis.

Eine bislang unbekannte weibliche Person sei auf die Wartende zugekommen und habe dieser ohne Vorankündigung mit der Hand in das Gesicht geschlagen. Zwischen beiden Personen bestand laut Polizei keine Vorbeziehung. "Anschließend stieg die unbekannte Täterin gemeinsam mit ihren Begleitungen (ein kleiner Junge sowie ein kleines Mädchen) in denselben Zug, wie die Geschädigte, ein", heißt es.

Wo die Täterin ausstieg, sei nicht bekannt. Am Bahnhof selbst befanden sich zur Tatzeit circa 7 Personen, die jedoch nicht einschritten, die Polizei

Sofern ihr die Tat beobachtet oder den Wagen festgestellt habt, oder zum genannten Sachverhalt weitere Angaben machen könnt, nehmt bitte telefonisch Kontakt mit der PI Erlangen-Land auf (Tel.: 09131/760 514).