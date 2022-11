Regen, Schnee, Gewitter, Dunkelheit – all das dürfe Schulweghelfern nichts ausmachen, wie der Markt Eckental erklärt. Sie stehen, ausgerüstet mit Warnweste und Kelle, verlässlich am Straßenrand und helfen Kindern und Jugendlichen, auch an unübersichtlicheren Stellen sicher durch den Verkehr.

„Wir wissen, dass Ihr Ehrenamt nicht immer einfach ist“, sagte deshalb Bürgermeister Ilse Dölle zu rund 30 der Schulweghelfer. Sowohl mit der Witterung als auch mit so manchem uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer müssten die Freiwilligen umgehen können.

Die Bürgermeisterin betonte außerdem, wie wichtig die Schulweghelfer sind: „Die Gemeinde schenkt jedes Jahr allen Erstklässlern zum Schulanfang einen kleinen Schutzengel-Schlüsselanhänger. Aber Sie sind menschliche Schutzengel!“ Deshalb sei der Tag des Treffens mit den Schulweghelfern ein Tag des Dankesagens. Denn entscheidend für das Leben in einer Gemeinde seien deren Einwohner und ihr Engagement.

Dass sich in Eckental viele Menschen ehrenamtlich einbringen, belegte Dölle mit einer eindrucksvollen Zahl: Mehr als 100 Vereine sind in der Marktgemeinde aktiv.

Als Dank für ihren Einsatz erhielten die Schulweghelfer von der Bürgermeisterin ein kleines Präsent sowie eine Einladung zum Frühstück.

Weitere ehrenamtlich Schulweghelfer werden immer gesucht. Wer sich auch engagieren möchte, kann sich bei der Gemeindeverwaltung an Markus Morawietz, (091 26) 903 – 256 wenden.