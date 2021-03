Randale im Rathaus: Am Dienstagnachmittag (09. März 2021) musste in Eckental im Kreis Erlangen-Höchstadt die Polizei ausrücken. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land berichtet, ist es bereits am Vormittag zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Mitarbeitern des Rathauses und einem 46-jährigen Mann gekommen.

Infolgedessen beschmierte der Mann mit einem Farbstift das Foyer des Gebäudes. Daraufhin flüchtete der bereits amtsbekannte 46-Jährige. Trotz mehrfachem Hausverbot kam er allerdings am Nachmittag erneut ins Rathaus, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

46-Jähriger randaliert im Rathaus: Sechs Polizisten können ihn überwältigen

Die Beamten konnten den Mann im Außenbereich des Rathauses antreffen. Hier verhielt er sich äußerst aggressiv, löste sich sogar aus dem Polizeigriff und flüchtete erneut. Im Rathausgebäude konnten weitere Beamte den Mann schließlich am Boden fixieren und fesseln.

Insgesamt waren sechs Polizisten nötig, um den Mann zu überwältigen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der 46-Jährige muss sich jetzt auf mehrere Anzeigen einstellen.