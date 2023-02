Der Frühling streckt bereits seine ersten Fühler in der Marktgemeinde aus – und in diesem Jahr können sich die Eckentaler Kinder bei gutem Wetter auf einem neuen Spielplatz austoben. Am Asternweg in Brand finden sich auf 460 Quadratmetern nun mehrere Spielgeräte, dazu kommt ein Kleinfeld mit zwei Toren auf 452 Quadratmetern.

Wie der Markt Eckental erklärt, steche als erste Spielmöglichkeit die bunte Kletteranlage ins Auge. Es gibt ein Netz, über das sich die Kinder hangeln können, Balken, die durch unterschiedliche Abstände und Winkel zur Herausforderung werden, eine Rutschstange und eine kleine Kletterwand mit Griffen. Sollte doch einmal ein Sturz passieren, dann dämpfen Holzhackschnitzel den Fall.

Daneben befinden sich zwei Schaukeln – eine davon in Babygröße – sowie eine Rutsche, die die Kinder über eine Leiter oder ein Netz erklimmen können. Was natürlich auch nicht fehlen darf: ein großer Sandkasten mit Holzeinfassung, in dem nach Herzenslust gebuddelt werden kann. Weil Toben natürlich hungrig und müde macht, gibt es auch Sitzgelegenheiten: Zwei Bänke samt Tisch laden zu einer kleinen Pause ein.

Insgesamt gibt es damit rund 20 Spielplätze in der Marktgemeinde, sowohl in den großen Ortsteilen als auch in kleineren. „Eckental soll schließlich eine Gemeinde sein, in der sich Menschen aller Altersgruppen wohlfühlen – auch unsere kleinen Bürger“, sagt Bürgermeisterin Ilse Dölle.

Dafür investiert der Bauhof der Marktgemeinde auch einige Arbeitszeit: Jeder Spielplatz muss einmal wöchentlich kontrolliert und mindestens viermal im Jahr inspiziert und gewartet werden, dazu kommt eine jährliche Hauptinspektion.