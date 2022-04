Am 09.04.2022, zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr, wurde eine Hauseingangstüre in der Klingenstraße in Eckental mit Kot beschmutzt. Augenscheinlich handelte es sich hierbei um Hundekot. Ein bleibender Schaden an der Türe entstand dabei nicht. Die Familie fühlt sich jedoch durch diese Geste beleidigt und erstattete Anzeige gegen den unbekannten Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter 09131/760-514 entgegen.

Vorschaubild: © Dagmar Gärtner/Adobe Stock (222504789)