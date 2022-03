Am Donnerstag (3. März 2022) hat ein Autofahrer in Eckental Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei Erlangen-Land mitteilte, stand ein Fußgänger gegen 11.30 Uhr auf der Eschenauer Hauptstraße auf Höhe der VR-Bank am Straßenrand.

Der Autofahrer erfasste den Mann mit seinem Wagen, wobei dieser auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Passant verletzte sich zum Glück nur leicht. Währenddessen fuhr der Autofahrer einfach weiter, ohne anzuhalten.

Fußgänger in Eckental angefahren: Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen silbernen VW mit Nürnberger Zulassung handeln. Hinweise werden unter der Nummer 09131/760-514 entgegengenommen.

Vorschaubild: © Pink Badger/Adobe Stock (Symbolfoto)