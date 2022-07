Eckental vor 35 Minuten

Sportveranstaltung

Fußballturnier am Sonntag - Wer gewinnt den Eckental Pokal?

Am Sonntag, 17. Juli, findet nach zweijähriger Pause wieder das Fußballturnier in Eckental statt. Die fünf Vereine treten dabei für den Eckental Pokal an.