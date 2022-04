Streamingdiensten zum Trotz behält das Kino seinen faszinierenden Charme. Gemeinsam mit dem Kulturnetzwerk „Silberfilm“ lädt der Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Seniorenbeirat Eckental Jung und Alt, Senioren und Angehörige zum gemeinsamen Kinoerlebnis ein, so das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, macht Silberfilm Halt in Eckental. „Das schöne Abenteuer“ von Kurt Hoffmann mit Filmstar Liselotte Pulver bringt in einer kurzweiligen Komödie Südfrankreich in die „Casino Lichtspiele Eckental“.

Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr und kostet fünf Euro inklusive Getränk. Reservierungen sind ab sofort online unter

Bei Fragen steht Johannes Hölzel vom Landratsamt unter

09131 803 1333

oder per Mail unter johannes.hoelzel@erlangen-hoechstadt.de gerne zur Verfügung.

Begleitungen von Menschen mit Assistenzbedarf erhalten freien Eintritt, eine vorherige Anmeldung von Gruppen ist erwünscht.

Mit Liselotte Pulver durch Südfrankreich: Die alleinstehende englische Lehrerin Dorothée Durand (Liselotte Pulver) sucht in den Ferien in Frankreich nach Verwandten. Eine erste Spur führt sie mit dem Zug über Paris nach Nîmes zu dem früheren Haus ihres Großvaters, das heute als Hotel dient – geleitetet vom charmanten Marius Bridot (Robert Graf), dessen kleiner Sohn die junge Lehrerin in sein Herz schließt.

Unter den Einheimischen findet sie schnell Freunde, die ihr bei der Suche nach Verwandten helfen. In einem kleinen Dorf findet sie schließlich ihre beiden Cousinen und verbringt dort eine schöne Zeit. Als die Ferien zu Ende gehen und Marius Bridot ihr in das Dorf nachreist, muss sich Dorothee entscheiden.

Hinweis zu Corona: Grundsätzlich besteht im Kino aktuell keine Maskenpflicht oder Zugangsbeschränkung. Jedoch wird empfohlen, im Eingangsbereich und auf den Verkehrswegen eine Maske zu tragen. Das Kino verfügt über eine Lüftungsanlage, die dauerhaft im Einsatz ist. Wenn möglich, wird zwischen den Besuchergruppen beidseits ein Platz freigehalten.

Vorschaubild: © Haroldas Bagdisanka/ Pixabay (Symbolfoto)