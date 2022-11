Wie die Marktgemeinde Eckental mitteilt, saniere sie derzeit in Eckenhaid den Kanal. Den Auftrag hat die Firma Swietelsky-Faber aus Cadolzburg erhalten. Ziel der umfangreichen Arbeiten: In die Eckentaler Kanalisation solle deutlich weniger sogenanntes „Fremdwasser“ gelangen.

Unter Fremdwasser verstehe man Wasser, das eigentlich gar nicht in die Kanalisation gehört, allerdings dort hineinfließt, sich mit dem Abwasser vermischt und in die Kläranlage gelangt. Das Fremdwasser werde dort mitgereinigt, obwohl es eigentlich nicht verschmutzt ist. Dadurch würden Kanal und Kläranlage unnötig belastet und es entstünden entsprechende Mehrkosten. Daher müsse der Fremdwasseranteil deutlich sinken.

Entsprechend umfangreich seien die Arbeiten: Derzeit finde der zweite von vier nur für Eckenhaid erforderlichen Sanierungsabschnitten statt, der die Gemeinde rund 1,1 Millionen Euro kosten werde. In den kommenden beiden Jahren werde die Fremdwassersanierung vorrangig in Brand und Oberschöllenbach fortgesetzt, da Messungen ergeben hätten, dass der Fremdwasseranteil in diesen Ortsteilen am höchsten ist.

Weil es sich bei Fremdwasser oft um Grund- oder Oberflächenwasser handele, seien auch private Grundstücksbesitzer gefordert. Gesetzlich seien sie dazu verpflichtet, alle zehn Jahre ihren Hausanschluss zu untersuchen und gegebenenfalls Schäden zu beseitigen. Die Eigentümer von Grundstücken, bei denen im Zuge der nun laufenden Arbeiten Schäden festgestellt werden, werden benachrichtigt. Die Beseitigung der Schäden auf Privatgrund sei Sache der Eigentümer. Dazu könne sowohl die ausführende Firma der Gemeinde, als auch jegliche andere sachkundige Sanierungsfirma beauftragt werden.

