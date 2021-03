Ab Montag, den 22. März 2021, bis voraussichtlich Freitag, den 16. April 2021, ist die Kreisstraße ERH11 im Einmündungsbereich der Eckentaler Straße in Eckenhaid für den Gesamtverkehr und teilweise die Schnaittacher Straße im Gehwegbereich gesperrt. Grund sind Erneuerungsarbeiten an der Wasserleitung, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt.

Die Umleitung erfolgt innerorts in beiden Fahrtrichtungen über die Schnaittacher Straße – Eschenauer Hauptstraße – Eckentaler Straße. Der Recyclinghof Eckental kann während dieser Zeit nur aus der Fahrtrichtung Rathaus kommend über die Eckentaler Straße angefahren werden.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Entschuldigung für mögliche Unannehmlichkeiten.