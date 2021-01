Am Freitagabend konnte ein bereits länger unter Verdacht stehender 38-jähriger Mitarbeiter der Firma Schaeffler des mehrfachen Diebstahls überführt werden. In einem Rucksack, im Spint am Arbeitsplatz sowie bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte Werkzeug im Gesamtwert von knapp 1000 Euro aufgefunden werden. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren . pol