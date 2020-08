Der Urlaub zu Hause in Höchstadt fällt Anne Novy nicht schwer

Heute lebt Anne Novy gerne in Höchstadt. "Es ist eine Stadt, wo es alles gibt, was man braucht. Und trotzdem ist sie so klein, dass man überall zu Fuß oder mit dem Rad hinkommt." Das schätzt die 38-Jährige. Und dass in Höchstadt ihrer Meinung nach viel für die Bürger getan und geboten wird.