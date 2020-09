Das teilt Jo Dornhofer mit, der das Spektakel organisiert und auch noch Teilnehmer sucht.

In seiner Pressemitteilung heißt es wörtlich: "All diejenigen, denen Oldtimer Rallyes und Ausfahrten zu langweilig sind, fiebern dem Tag entgegen." Seit Jahren ist Jo Dornhofer auf der Suche nach einem geeigneten Flugplatz und wurde im März endlich in Herzogenaurach fündig. "Ein perfekter Standort", meint er. Die beiden Geschäftsführer des Flugplatzes seien sofort begeistert gewesen.

Das "Histo-Revival" soll die Atmosphäre der Flugplatzrennen wieder erlebbar machen. Es soll Motorsport zum Anfassen geben. Wobei es laut Dornhofer keine Rennen in diesem Sinne geben wird. Es gibt weder eine Zeitnahme noch Sieger und Platzierte. "Helm, Handschuhe, gutes Schuhwerk und am besten einen Overall - dann steigt die Spannung und Gentleman Driving ist angesagt". Dornhofer weiter: "Am Ende des Tages wollen alle einen spannenden Tag haben."

Die Startbahn mit dem Taxiway ist 1500 Meter lang, da passen schon ein paar Autos drauf und Platz zum Überholen ist auch da. Ein offen zu begehendes Fahrerlager für die Besucher und eine "DriverLounge" für die Teilnehmer sind geplant. Startplätze sind noch frei!

Das "Histo-Revival" spricht die Besitzer von historischen Rennsport- und Serienfahrzeugen an. "Wir werden die gemeldeten Fahrzeuge nach Leistungsfähigkeit zuordnen und so verschiedene Gruppen zusammenstellen. Dabei spielt aber auch die Markenzugehörigkeit eine Rolle."

Anmeldung und Infos

Auf der Seite

www.sec-sportevents.com

bzw. www.histo-revival.de

findet man alle Infos und die Möglichkeit sich anzumelden.