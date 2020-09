Der 11. August: Durch die Straßen schoss das Wasser

Vier Wochen ist es her, dass der Himmel seine Schleusen ffnete und ein Wolkenbruch ber Herzogenaurach niederging. Vor allem die Innenstadt war an besagtem 11. August betroffen, mehrere Straen standen unter Wasser. Wie zum Beispiel an der Schtt, die sich in einen kleinen Fluss verwandelte. Noch krftiger wtete der Starkregen in der Flughafenstrae, hier schoss das Wasser den Berg hinab.