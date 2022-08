Von Montag, den 29. August bis voraussichtlich Freitag, den 11. November 2022, ist die Ortsdurchfahrt Decheldorf (Markt Mühlhausen) für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, sei eine Umleitung eingerichtet.

In diesem Zeitraum könne die Regionalbuslinie 207 die Haltestelle in Decheldorf nicht bedienen. Der Schülerverkehr werde zu den gegebenen Zeiten über eine Buswendeschleife auf Höhe Hausnummer 15 in Decheldorf abgewickelt.

Die Haltestelle „Oberköst“ müsse ersatzlos entfallen, für die Haltestelle „Unterköst“ werde eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Informationen seien auch an den jeweiligen Aushängen zu finden.

