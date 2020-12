Herzogenaurach vor 1 Stunde

Veränderungen

Das Bistro "Kreis'l" sucht einen neuen Pächter

Wirt Achim Hubmann hört in dem Bistro an der Schütt auf. Eigentümer Jürgen Rissmann sucht auch für Räume in seinem Geschäftshaus nebenan Nachmieter.